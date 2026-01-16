В Чистопольском районе погиб пешеход, лежавший на проезжей части

16 января 2026  09:04

В ночь на 16 января в Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Opel совершил наезд на мужчину, который находился в лежачем положении прямо на проезжей части дороги.

Фото: Госавтоинспекция РТ 

Пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, где врачи, несмотря на оказанную помощь, не смогли спасти ему жизнь. По факту гибели пешехода проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Татарстана обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила и проявлять повышенную бдительность, особенно в тёмное время суток.

