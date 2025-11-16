В Чистопольском районе водитель Nissan погиб при опрокидывании в кювет

news_top_970_100
Республика
16 ноября 2025  17:08

В Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Nissan. По предварительной информации, 68-летний водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет встречного направления.

 Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате аварии мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает водителей соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям.

news_right_column_240_400
Новости
В Чистопольском районе водитель Nissan погиб при опрокидывании в кювет
Корни
9 школ Набережных Челнов отмечены федеральными знаками качества образования
Татарстан вошел в число лидеров по росту иностранного турпотока в России
Росреестр РТ рекомендует проверить сведения о недвижимости до уплаты налогов
Цена обильного ужина: эксперты о болезнях желудка
Цена обильного ужина: эксперты о болезнях желудка
Татарстан вошел в тройку лидеров по уровню зарплатных предложений в России
Глава СКР взял на контроль дело о химических ожогах от стиральных капсул в Казани