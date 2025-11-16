В Чистопольском районе водитель Nissan погиб при опрокидывании в кювет

В Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Nissan. По предварительной информации, 68-летний водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет встречного направления.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате аварии мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает водителей соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям.