В финале Кубка Гагарина-2026 соперником «Ак Барса» будет ярославский «Локомотив»

Определились оба участника решающей серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Ярославский «Локомотив» в седьмом матче полуфинала в овертайме переиграл омский «Авангард» (4:3) и вышел в финал, где встретится с казанским «Ак Барсом».

Решающая игра завершилась во втором дополнительном периоде. По ходу второго отрезка омичи вели 3:1, но удержать преимущество не смогли. В составе ярославцев дублем отметился Максим Березкин, он же забросил победную шайбу на девятой минуте второго овертайма. Также отличились Никита Кирьянов и Максим Шалунов. У «Авангарда» забивали Александр Волков, Константин Окулов и Джозеф Чеккони.

Казанцы, напротив, завершили свою полуфинальную серию досрочно, обыграв «Металлург» с общим счетом 4-1.

Финал стартует в Ярославле. Первые два матча пройдут 11 и 13 мая, затем серия переедет в Казань.

Для «Локомотива» это третий финал подряд.