В ГД рассказали о новых правилах отгулов за работу в выходные и праздники

Ключевые изменения в Трудовом кодексе

В 2024 году в статью 153 ТК РФ внесены поправки, уточняющие правила предоставления отгулов за работу в выходные и праздничные дни. Об этом сообщила Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по соцполитике («Единая Россия»).

Как теперь можно использовать отгул?

В течение года после работы в выходной/праздник – работник вправе взять дополнительный день отдыха в удобное время. Присоединить к отпуску – если работник не использовал отгул, его можно добавить к ежегодному отпуску. Компенсация при увольнении – если сотрудник не воспользовался отгулом, работодатель обязан выплатить разницу между: Повышенной оплатой (по нормам ТК РФ за работу в выходной).

Фактически выплаченной суммой (если день был оплачен в одинарном размере).

Почему это важно?

Гибкость для работников – можно выбрать удобный день отдыха или добавить его к отпуску.

Защита прав при увольнении – гарантирована компенсация за неиспользованные отгулы.

Четкие правила для работодателей – исключены спорные ситуации с оплатой.

Пример расчета компенсации

Если работник трудился в праздник и получил обычную зарплату (без двойной ставки), а потом уволился, не взяв отгул, работодатель доплатит разницу (вторую часть оплаты).