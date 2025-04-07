В ГД рассказали о новых правилах отгулов за работу в выходные и праздники

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Россия/Мир
7 апреля 2025  10:52

Ключевые изменения в Трудовом кодексе

В 2024 году в статью 153 ТК РФ внесены поправки, уточняющие правила предоставления отгулов за работу в выходные и праздничные дни. Об этом сообщила Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по соцполитике («Единая Россия»).

Как теперь можно использовать отгул?

  1. В течение года после работы в выходной/праздник – работник вправе взять дополнительный день отдыха в удобное время.

  2. Присоединить к отпуску – если работник не использовал отгул, его можно добавить к ежегодному отпуску.

  3. Компенсация при увольнении – если сотрудник не воспользовался отгулом, работодатель обязан выплатить разницу между:

    • Повышенной оплатой (по нормам ТК РФ за работу в выходной).

    • Фактически выплаченной суммой (если день был оплачен в одинарном размере).

Почему это важно?

  • Гибкость для работников – можно выбрать удобный день отдыха или добавить его к отпуску.

  • Защита прав при увольнении – гарантирована компенсация за неиспользованные отгулы.

  • Четкие правила для работодателей – исключены спорные ситуации с оплатой.

Пример расчета компенсации

Если работник трудился в праздник и получил обычную зарплату (без двойной ставки), а потом уволился, не взяв отгул, работодатель доплатит разницу (вторую часть оплаты).

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