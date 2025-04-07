В ГД рассказали о новых правилах отгулов за работу в выходные и праздники

Ключевые изменения в Трудовом кодексе
В 2024 году в статью 153 ТК РФ внесены поправки, уточняющие правила предоставления отгулов за работу в выходные и праздничные дни. Об этом сообщила Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по соцполитике («Единая Россия»).
Как теперь можно использовать отгул?
-
В течение года после работы в выходной/праздник – работник вправе взять дополнительный день отдыха в удобное время.
-
Присоединить к отпуску – если работник не использовал отгул, его можно добавить к ежегодному отпуску.
-
Компенсация при увольнении – если сотрудник не воспользовался отгулом, работодатель обязан выплатить разницу между:
-
Повышенной оплатой (по нормам ТК РФ за работу в выходной).
-
Фактически выплаченной суммой (если день был оплачен в одинарном размере).
-
Почему это важно?
-
Гибкость для работников – можно выбрать удобный день отдыха или добавить его к отпуску.
-
Защита прав при увольнении – гарантирована компенсация за неиспользованные отгулы.
-
Четкие правила для работодателей – исключены спорные ситуации с оплатой.
Пример расчета компенсации
Если работник трудился в праздник и получил обычную зарплату (без двойной ставки), а потом уволился, не взяв отгул, работодатель доплатит разницу (вторую часть оплаты).