В ГЖИ РТ выявили 96 нарушений всего за одну неделю

В период с 4 по 10 августа инспекторы ведомства обследовали 110 домов. В ходе проверок были выявлены 96 нарушений. В результате инспекторы вынесли 146 предостережений. Общая сумма штрафов составила более 380 тысяч рублей.

Пресс-служба Гослижинспекции Татарстана сообщила о наиболее резонансных случаях.

Так, нижнекамской управляющей компании «Эйбэт» за длительное отсутствие горячей воды в доме №2 по проспекту Вахитова, в домах №№ 31, 33, 35, 39 и 41 по улице Менделеева.

В Заинске выявлена незаконная перепланировка в доме №1А по улице Ленина: снесены стены между коридором, комнатой и кладовкой, между ванной и санузлом. Составлен протокол, сейчас рассматривается дело об административном правонарушении.

Среди оштрафованных есть и физические лица: за самовольную замену проточного газового водонагревателя в доме №44 по улице Ленина оштрафована на 5 тысяч рублей жительница Альметьевска.

За состояние чердака в доме №96а по улице Куйбышева в Нурлате директор ООО «УК Эталон» оштрафована на 30 тысяч рублей.

Помимо этого, в ходе сделанного перерасчета за длительное отключение воды нижнекамцам возвращено 2,8 млн рублей за услуги ненадлежащего качества.