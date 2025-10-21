В Казани 1300 школьников примут участие в финале игры по ПДД

В Казани завершается осенняя серия интерактивных игр #ЗнаюсоблюдаюПДД, в финале которой примут участие 1300 учеников 5-6 классов. Проект направлен на профилактику детского травматизма на дорогах и обучение школьников правилам безопасности.

В этом году география проекта значительно расширилась - впервые занятия прошли не только в Казани, но и в пяти районах Татарстана: Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском и Рыбно-Слободском. Всего с начала учебного года в муниципальных районах обучение прошли более 1200 детей.

Занятия проходят в формате интерактивной игры, разработанной совместно с экспертами по безопасности дорожного движения. Школьники участвуют в викторинах, решают ситуационные задачи и отрабатывают навыки безопасного поведения на дороге.

«Мы убедились в эффективности этого формата и надеемся в следующем году охватить еще больше районов республики», — отмечает Светлана Бикчантаева, заместитель директора ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Статистика подчеркивает важность такой работы: за 9 месяцев 2025 года на дорогах Татарстана погибли 11 детей, 390 несовершеннолетних получили травмы.

Проект #ЗнаюсоблюдаюПДД работает уже пять лет и обучил более 10 000 школьников. Организаторами выступают Госавтоинспекция, Министерство образования и Научный центр безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ.