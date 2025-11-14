В Казани 14 ноября установлен новый температурный рекорд

14 ноября в столице Татарстана был зафиксирован новый абсолютный температурный максимум для этой даты. Согласно данным Гидрометцентра РТ, воздух в городе прогрелся до +9,9 градуса, что превышает предыдущее рекордное значение 2010 года на 1,4 градуса.

Метеорологические станции города зарегистрировали различные показатели: +9,6 градуса на основной метеостанции «Казань», +9,7 градуса на авиационной станции «Казань-Сокол» и максимальное значение +9,9 градуса в аэропорту. Предыдущий рекорд, установленный 14 ноября 2010 года, составлял +8,5 градуса.

Это уже не первый температурный рекорд осеннего сезона в казанском регионе. Аналогичная ситуация наблюдалась 23 сентября, когда столбики термометров поднялись до +27,7 градуса, обновив десятилетний максимум.