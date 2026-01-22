В Казани 23 января на нескольких центральных улицах введут временные ограничения движения

22 января 2026  12:51

Жителей и гостей столицы Татарстана просят учесть временные изменения в транспортной схеме в центре города. По информации городского комитета по транспорту, 23 января с 10:00 до 15:00 на некоторых участках будет ограничено движение и парковка.

Под ограничения подпадают участки двух центральных улиц:

  • Улица Пушкина на отрезке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной.
  • Улица Театральная также на участке от Карла Маркса до Большой Красной.

В течение указанного времени движение по этим отрезкам будет перекрыто в обоих направлениях. Парковка будет запрещена на улице Карла Маркса на участке между улицами Пушкина и Театральной.

Автомобилистов просят заранее планировать альтернативные маршруты для объезда указанной зоны.

