В Казани 27 июня пройдет ярмарка трудоустройства в «УРАМе»

26 июня в Татарстане на 47 площадках состоится федеральный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей». В Казани основное событие пройдет 27 июня в экстрим-парке «Урам». Участие в нем примут около 300 работодателей, включая 30 предприятий ОПК. Соискателям предложат более 9 тыс. вакансий с зарплатой до 250 тыс. рублей — от рабочих до управленческих позиций.

За три года ярмарка в Татарстане объединила почти 3,3 тыс. предприятий, а работу нашли свыше 10,3 тыс. жителей. С начала года в кадровые центры республики обратились 13,4 тыс. человек, трудоустроено более 6,7 тыс., еще 123 оформили самозанятость. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Кадры».