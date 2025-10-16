В Казани 3 ноября пройдет «Ночь культурного единства» в Национальном музее

16 октября 2025  11:59

3 ноября, в преддверии Дня народного единства, Национальный музей Татарстана приглашает на специальную программу «Ночь культурного единства». Мероприятие объединит различные формы искусства и культурные традиции.

Гостей ждут мастер-классы по традиционным ремеслам, включая кружевоплетение, бисероплетение, тамбурную вышивку и создание татарских украшений. Также запланированы лекции по реставрации аудионосителей, культуре Древнего Египта и истории шаманизма.

Особенностью вечера станут специальные экскурсии: музыкальное путешествие по культурам мира, квест по культуре народов Дальнего Востока и иммерсивная игра, погружающая в атмосферу Казани XIX века.

В программе — выступления тюрко-татарской этно-группы «Риваять» и DJ Shamil OM, актерские тренинги для молодежи, а также демонстрация немого кино о жизни старой Казани. Для посетителей будут работать выставки «Смыслы и промыслы» и «Краски Амурской земли».

