В Казани более чем на сутки отключат воду в части Кировского и Ново-Савиновского районов

19 ноября 2025  19:24
Автор:
Владислав Косолапкин

В ночь на 20 ноября в части домов Кировского и Ново-Савиновского районов Казани будет отключена холодная вода. Подачу воды планируют восстановить только утром 21 ноября в 9:00, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе по улице Чистопольская и проспекту Ямашева. Вода будет отсутствовать в многочисленных домах на улицах Боевая, Восточная, Жуковка, Западная, Заречная и других. Полный список адресов опубликован на сайте «Водоканала».

На улице Короленко в домах №28, 28а, 28б, 30 и 30б ожидается понижение давления в системе водоснабжения.

Для жителей домов, остающихся без воды, будут организованы автоцистерны с водой. Заявки на доставку воды принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.

Специалисты «Водоканала» отмечают, что проведение работ необходимо для повышения надежности и стабильности системы водоснабжения в этих районах.

