В Казани число платных парковочных мест выросло на 330

Сеть платных парковок в Казани продолжает расширяться. По решению исполкома города, количество мест для платной стоянки увеличилось на 330. Теперь общее число парковочных мест в системе превышает 14,4 тысячи.

Основные нововведения коснулись проспекта Ямашева. Там возле торгового центра «Бахетле» появилось 194 новых парковочных места. На улице Беломорской обустроили ещё 133 места, а на улице Четаева — 16.

Одновременно власти приняли решение о сокращении 13 парковочных мест у туристического комплекса «Туган Авылым». Освободившуюся территорию планируют использовать для стоянки экскурсионных автобусов.