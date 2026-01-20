В Казани число платных парковочных мест выросло на 330

news_top_970_100
Город
20 января 2026  10:39

Сеть платных парковок в Казани продолжает расширяться. По решению исполкома города, количество мест для платной стоянки увеличилось на 330. Теперь общее число парковочных мест в системе превышает 14,4 тысячи.

Основные нововведения коснулись проспекта Ямашева. Там возле торгового центра «Бахетле» появилось 194 новых парковочных места. На улице Беломорской обустроили ещё 133 места, а на улице Четаева — 16.

Одновременно власти приняли решение о сокращении 13 парковочных мест у туристического комплекса «Туган Авылым». Освободившуюся территорию планируют использовать для стоянки экскурсионных автобусов.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане продажи жилья выросли на 31%, а ипотека — упала на 39%
В Казани открыли мемориальную доску в честь актрисы театра им. Г.Камала Рашиды Зиганшиной
В Казани открыли мемориальную доску в честь актрисы театра им. Г.Камала Рашиды Зиганшиной
Крещенские купели объединяют людей разной веры
Крещенские купели объединяют людей разной веры
В Татарстане объявили о крупных выплатах за уничтожение вражеской техники в ВБС
В Казани число платных парковочных мест выросло на 330
В Казани число платных парковочных мест выросло на 330
Городскую поликлинику № 20 Казани возглавил Сергей Савинов
Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с 89-летием
В строящемся корпусе казанской больницы №18 произошло возгорание