В Казани дан старт зимнему фестивалю «Курше»

news_top_970_100
Город
23 ноября 2025  18:43
Автор:
Владислав Косолапкин

В парке «Крылья Советов» состоялось открытие зимнего сезона городского фестиваля «Курше». Для казанцев организовали музыкальный концерт с участием Malsi Music & Ilgiz и солиста группы «Братья Грим» Константина Бурдаева, а также работали детские площадки, фудкорты и фотозоны.

Что ждет казанцев дальше?

До 20 января 2026 года во всех районах города пройдут праздничные мероприятия.

Парки и общественные пространства украсят к Новому году.

Программа обещает быть ещё более насыщенной, чем обычно.

Цель фестиваля — разнообразить досуг жителей в период праздников, когда у людей больше свободного времени для отдыха.

Фестиваль «Курше» является продолжением программ по развитию общественных пространств и вернулся в октябре с новым зимним сезоном.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани дан старт зимнему фестивалю «Курше»
Казанский театр Камала признан лучшим общественным зданием на международной премии
Камерный хор Татарстана взял Гран-при престижного конкурса в Астане
Что изменится при проведении кадастровой оценки
Что изменится при проведении кадастровой оценки
В Татарстане прогнозируют туман и гололедицу
899 выступлений и 82 региона: в Казани готовятся к фестивалю «Российская студенческая весна»
Директора из Татарстана обвиняют в крупном уклонении от налогов
Откуда берется шишка под коленом и как ее лечить?
Откуда берется шишка под коленом и как ее лечить?