В Казани дан старт зимнему фестивалю «Курше»

В парке «Крылья Советов» состоялось открытие зимнего сезона городского фестиваля «Курше». Для казанцев организовали музыкальный концерт с участием Malsi Music & Ilgiz и солиста группы «Братья Грим» Константина Бурдаева, а также работали детские площадки, фудкорты и фотозоны.
Что ждет казанцев дальше?
До 20 января 2026 года во всех районах города пройдут праздничные мероприятия.
Парки и общественные пространства украсят к Новому году.
Программа обещает быть ещё более насыщенной, чем обычно.
Цель фестиваля — разнообразить досуг жителей в период праздников, когда у людей больше свободного времени для отдыха.
Фестиваль «Курше» является продолжением программ по развитию общественных пространств и вернулся в октябре с новым зимним сезоном.