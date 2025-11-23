В Казани дан старт зимнему фестивалю «Курше»

В парке «Крылья Советов» состоялось открытие зимнего сезона городского фестиваля «Курше». Для казанцев организовали музыкальный концерт с участием Malsi Music & Ilgiz и солиста группы «Братья Грим» Константина Бурдаева, а также работали детские площадки, фудкорты и фотозоны.

Что ждет казанцев дальше?

До 20 января 2026 года во всех районах города пройдут праздничные мероприятия.

Парки и общественные пространства украсят к Новому году.

Программа обещает быть ещё более насыщенной, чем обычно.

Цель фестиваля — разнообразить досуг жителей в период праздников, когда у людей больше свободного времени для отдыха.

Фестиваль «Курше» является продолжением программ по развитию общественных пространств и вернулся в октябре с новым зимним сезоном.