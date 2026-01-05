В Казани дети пострадали из-за отравления угарным газом от водонагревателя

В Казани зафиксированы первые в этом сезоне случаи отравления угарным газом в квартирах. В больницу госпитализированы двое детей, 2016 и 2020 годов рождения.

ЧП произошло в доме №68 по улице Назарбаева. По предварительной информации, детям стало плохо во время работы газового проточного водонагревателя при закрытых окнах. Проверка показала, что приток воздуха в помещение отсутствовал: дверь закрыта плотно, окна — стеклопакеты. Вентиляция работала только при открытых окнах.

По данным Госжилинспекции РТ, техническое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось осенью прошлого года. В настоящее время выясняются все обстоятельства, а также проверяется исполнение обязанностей управляющей компанией и газовой службой.

Аналогичный инцидент произошёл в доме №4А по ул. Чехова, где причиной временного отключения газа также стала обратная тяга. ТО там проводилось 12 декабря.

Службы напоминают о критической важности регулярного проветривания помещений с газовым оборудованием и соблюдения правил его эксплуатации.