В Казани до конца года отремонтируют аварийный коллектор на Дубравной

В Казани планируют завершить до конца этого года реконструкцию старого канализационного коллектора на улице Дубравная. Работы ведутся на всем протяжении трубопровода, а не только в месте недавних провалов асфальта.

Как сообщили в МУП «Водоканал», для обеспечения нормальной работы канализации временно установлены специальные напорные линии, которые перекачивают стоки от жилых домов.

Напомним, что в конце сентября на парковке у дома №43а по улице Дубравная образовались два провала асфальта. В один из них частично провалился легковой автомобиль.

Строительство этого коллектора длиной более 1,4 километра было завершено в 1988 году. Он проходит по улицам Дубравная, Мавлютова, Парина и Деревня Универсиады. Реконструкция ведется в рамках инвестиционной программы городского водоканала.