В Казани дочь погибшего участника СВО перевела мошенникам 6 миллионов рублей

Республика
12 февраля 2026  12:40
Автор:
Владислав Косолапкин

В декабре прошлого года жертвой телефонных аферистов стала жительница Казани, получившая крупную выплату после гибели отца в зоне специальной военной операции. Девушка лишилась 6 миллионов рублей, которые передала лично в руки курьеру, а затем перевела через банкомат еще миллион на счета злоумышленников. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Татарстан.

Как рассказал оперуполномоченный Радис Юсупов, мошенники сегодня целенаправленно отслеживают родственников военнослужащих, получивших выплаты от Министерства обороны. Схема отработана до автоматизма: жертву заманивают в тематические чаты и группы, посвященные СВО, где размещают фишинговые ссылки. Переход по ним заражает телефон вирусом и открывает аферистам доступ к данным.

Но самый действенный инструмент — психологическая атака через телефон. Девушке позвонили лжеследователи и сообщили, что ранее переведенная ею небольшая сумма якобы ушла на счета террористических и экстремистских организаций. Жертве предложили «участие в спецоперации по поимке настоящих преступников» — разумеется, за дополнительный перевод крупной суммы. Тема безопасности страны и возможной уголовной ответственности для родственников погибшего бойца сработала безотказно.

В МВД в очередной раз призывают граждан к предельной бдительности. Никакие «спецоперации» по поимке мошенников с помощью переводов не проводятся. Если вам звонят с подобными предложениями — кладите трубку и немедленно сообщайте в полицию.

