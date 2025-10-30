«В Казани должен быть детский аэрокосмический центр!»

Эти темы в редакции газеты «Казанские ведомости» обсудили космонавт, Герой России, главный эксперт Центра проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П.Королева Александр Калери, начальник отдела баллистики этой корпорации, доктор технических наук, профессор МГТУ имени Н.Баумана Рафаил Муртазин, руководитель инициативной группы «Зихангиры» Халиль Гайнутдинов, заслуженный учитель Республики Татарстан, основательница и руководитель детского лагеря «Байтик» Лариса Бикмуллина, директор по развитию проекта «АстроМеланин» Сергей Минасян и главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова. Наши гости были участниками мероприятий, которые проводились в Татарстане в рамках Всемирной недели космоса.

«Зур рахмат всем, кто популяризирует космос!»

Венера Якупова, главный редактор газеты «Казанские ведомости»:

- Раньше дети мечтали быть космонавтами, а сейчас многие хотят стать блогерами: учиться не надо, но можно быстро стать популярным и зарабатывать много денег. Как вы считаете, что мы должны делать, чтобы вернуть молодому поколению желание заниматься наукой, освоением космоса?

Халиль Гайнутдинов, руководитель инициативной группы «Зихангиры»:

- Нужно больше работать с детьми. В этом году тема Всемирной недели космоса была определена девизом «Космос для всех: образование, вдохновение, сотрудничество». Мы встречались с участниками космической смены в лагере «Байтик», школьниками-зихангирами (юными гагаринцами) Арска и Казани, студентами КНИТУ-КАИ им. Туполева и ветеранами космодрома Байконур, разработчиками инновационных проектов, посетили «Парк зихангиров» в селе Новый Кинерь Арского района, приняли участие в работе круглого стола «Как готовить кадры для космической сферы со школьной скамьи?», который состоялся в исполкоме Казани. Это только первые шаги по организации аэрокосмического образования в Татарстане.

Рафаил Муртазин, начальник отдела баллистики РКК «Энергия», доктор технических наук:

- Я уже второй раз в Казани и второй раз в гостях у «Казанских ведомостей». И тогда, и сейчас все встречи произвели на меня большое впечатление. Мы общались со школьниками, студентами, и я вижу в них искреннее желание как можно больше узнать о космосе. Зур рахмат всем, кто популяризирует космос, космонавтику, аэрокосмические науки. Сейчас это очень важно, потому что многие открыто заявляют: «Космос нам не нужен. Нужно сначала земные проблемы решить…». Хочется, чтобы все понимали значимость космических исследований. Эта работа только кажется незаметной, но на самом деле исследования, проводимые в космосе, имеют огромное значение не только для фундаментальной науки, но и для многих прикладных сфер нашей жизни, а также для космического обеспечения безопасности суверенитета нашей страны.

Александр Калери, летчик-космонавт:

- В следующем году 12 апреля мы будем отмечать 65 лет с момента полета в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Сейчас по всему миру космонавтов, астронавтов меньше 650 человек, то есть это абсолютно штучная профессия. А сколько человек работают в аэрокосмической промышленности ради того, чтобы они полетели в космос? Сотни тысяч. Без них полеты просто невозможны. Поэтому нам необходимо налаживать аэрокосмическое образование среди школьников, чтобы они понимали, что космос - это не только космонавты, это и те, кто разрабатывают, создают космическую технику, аппаратуру для научных исследований, это инженеры, медики, биологи, физики, химики, математики… Тут море работы для абсолютно разных специалистов.

«С детьми надо учиться играть на их поле»

Лариса Бикмуллина, заслуженный учитель Республики Татарстан, основательница и руководитель детского лагеря «Байтик»:

- Надо детям больше рассказывать о космической науке, профессиях, связанных с космосом. Наш лагерь «Байтик» айтишный, здесь собираются ребята, которые объединены общими интересами. Они единомышленники. Знакомятся друг с другом и уже создают свои команды, с которыми будут работать над серьезными проблемами, в том числе и в области космонавтики. Космические смены у нас проходят регулярно. К каждой смене мы готовим насыщенную образовательную программу. Летом к нам приезжали 19 старшеклассников из Байконура. Они побывали в Иннополисе, Астрономической обсерватории имени В.П.Энгельгардта, планетарии, Свияжске. Наши ребята ездили на Байконур. Поездки стали возможны благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. И это замечательно, что к нам приезжают такие гости - космонавты, ведущие специалисты космической отрасли. Очень важно, что ребята могут с ними пообщаться, задать все интересующие вопросы.

Сергей Минасян, директор по развитию проекта «АстроМеланин»:

- Я тоже в детстве хотел быть астронавтом, но не последовал мечте. И с годами понимаю, как это плохо... У меня трое детей, и я пытаюсь им объяснить, что не надо бояться мечтать и делать конкретные шаги навстречу своей мечте. Вот совсем недавно со своей дочерью пятнадцатилетней разговаривал. Ей то не интересно, это не интересно, о полетах в космос тоже не интересно. Она говорит: «Пап, ну если в TikTokе какая-то тема совсем не идет, она мне как бы неинтересна». Я спрашиваю: «Ты хочешь сказать, если бы в TikTokе появились молодые, красивые ребята, которые готовятся к полету в космос, и если бы была возможность в режиме онлайн наблюдать за их подготовкой к полету, ты бы подписалась на их канал?» «Конечно! Это же было бы круто!» Понимаете, чтобы дети слышали и воспринимали ту информацию, которую мы хотим до них донести, нам надо учиться говорить с ними на их языке, играть на их поле: на TikTokе, в соцсетях…

Рафаил Муртазин:

- Надо работать не только с детьми, но и с их родителями, потому что родители в конечном итоге будут определять, какой путь в жизни выберет ребенок. Поэтому надо популяризировать достижения космонавтики, показывать перспективы этого направления для развития всего человечества.

Александр Калери:

- Раньше все силы государственной пропаганды были направлены на популяризацию профессии летчика, космонавта, поэтому, естественно, очень многие мечтали связать свою жизнь с космосом. Всех космонавтов знали по именам, а сейчас такого нет. Если спросить, сколько человек в данный момент находятся в космосе, мало кто ответит на этот вопрос. СМИ вспоминают о космонавтах чаще всего, если на орбите произошло какое-то ЧП. А когда ничего не сломалось, все в полете проходит в штатном режиме и даже когда космонавты получают сенсационные результаты исследований, об этом молчат. Поэтому в обществе создается искаженная картина о работе в космосе, которая совершенно не соответствует действительности. Чтобы такого не случалось, надо кардинально менять государственную политику в этом вопросе.

«Научную мысль остановить невозможно»

- Какие современные научные исследования особенно перспективны для развития космонавтики?

Сергей Минасян:

- Была очень интересная история. В 1958 году участники советской антарктической экспедиции привезли на исследование пробу скального грунта, взятую на Полюсе холода. Из этой пробы развилась уникальная культура - антарктические черные дрожжи. Эксперименты проводились в строжайшем секрете. В 1974 году эта культура попала к известному биохимику, доктору химических наук Светлане Павловне Лях. Она в антарктических культурах обнаружила астромеланин. Это вещество имеет рекордное количество стабильных свободных радикалов и благодаря этому является тормозящим средством в развитии многих видов онкологических заболеваний.

Раковая клетка впитывает в себя астромеланин, он создает внутри клетки напряжение, и она уже не может больше делиться. Это доказано и подтверждено исследованиями многих научных институтов. В 1979 году работа Светланы Павловны по астромеланину должна была быть опубликована, но Государственный комитет СССР по науке и технике наложил на эти исследования гриф «секретно», посчитав их медициной будущего. Прошло более 40 лет, будущее наступило… Мы научились выращивать эту антарктическую культуру и добывать из нее чистый астромеланин.

- Сергей Давидович, а как астромеланин может быть использован в космосе?

- В первую очередь как средство снижения воздействия космической радиации во время длительных полетов.

Астромеланин можно применять и при производстве композитных материалов, которые используются для обшивки космического корабля. Такая обшивка будет обеспечивать надежную защиту от радиации. Передаю информацию по астромеланину Рафаилу Фарвазовичу и Александру Юрьевичу, чтобы вы передали ее специалистам РКК «Энергия».

Александр Калери:

- Казань преподносит приятные сюрпризы… То, что вы рассказали, очень интересно. Передадим информацию нашим специалистам, они изучат ее и дадут свое заключение. Научную мысль невозможно остановить. Экспериментатор, исследователь, как правило, не может предугадать, какое практическое применение найдет его открытие. Возможно, это применение найдет не он сам, а кто-то другой. В науке так часто бывает: один ученый что-то придумал, независимо от него что-то придумал другой ученый, а потом появился кто-то еще, объединил и развил их идеи, в результате получилось удивительное открытие. А все поразились: «Как же мы без этого раньше жили?!»

В XIX веке английский физик-экспериментатор Майкл Фарадей, основоположник учения об электромагнитном поле, открыл электромагнитную индукцию и создал первую модель электродвигателя. Когда он проводил опыты с электричеством, на него смотрели как на чудака. Его исследования казались дикостью, бредом, а сегодня мы не можем представить свою жизнь без электричества. Это всего лишь один наглядный пример, и таких примеров очень много в разных сферах науки.

Кто первый успеет застолбить Луну?

- Насколько искусственный интеллект может помочь в космических исследованиях?

Сергей Минасян:

- Сейчас очень часто можно слышать мнение: «Вот придет искусственный интеллект, и нам вообще будут не нужны ни ученые, ни учителя…». Я занимался ИИ и считаю, что не надо его так идеализировать. Искусственный интеллект не заменит человека. Да, человеческий мозг не может так быстро обработать такой огромный объем информации, но у него есть «И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель...». И именно это помогает человеку через эксперименты, ошибки дойти до цели самым оптимальным путем.

- Значит, не все так страшно…

- В умелых руках искусственный интеллект - это реальный помощник. Но с ним надо быть предельно внимательным.

Например, пришла какая-то мысль, ты закинул ее в нейросети и получил кучу информации и ссылок на материалы по нужной теме. Возможно, все, что ИИ нашел и предложил тебе, - это чушь, кроме одного слова, одного предложения. Но человек должен быть готов увидеть, заметить, понять это главное слово… И еще один нюанс. С ИИ надо общаться только по делу, четко и конкретно ставить перед ним задачу. Безо всяких «привет!», «пожалуйста» На обработку и анализ каждого «пожалуйста», каждого приветствия затрачиваются терабайты компьютерной памяти.

Разработчики нейросетей говорят, что они могли бы поставить защиту от этой излишней информации, но не делают этого, дабы не искоренить в человеке желания общаться вежливо, тактично даже с искусственным интеллектом.

- Какие ближайшие задачи стоят перед обществом в освоении космоса?

Рафаил Муртазин:

- Одна из первоочередных задач - нам необходимо вывести на орбиту российскую космическую станцию. И вторая задача - нам надо заниматься Лунной программой, заниматься серьезно, по-настоящему. В 2026 году американцы собрались облетать Луну, в 2027 году планируют высадить на Луну своих астронавтов. Они же не просто высадятся на Луну, они застолбят место, тогда мы окажемся не у дел.

Халиль Гайнутдинов:

- Казань была и остается одним из важнейших центров аэрокосмической отрасли нашей страны. И здесь должен быть детский аэрокосмический центр, если хотите, детский центр подготовки космонавтов. У нас есть спортивные, музыкальные, художественные школы, творческие, технические кружки, студии, но космических нет. Не все воспитанники спортивных, музыкальных, художественных школ становятся профессиональными спортсменами, музыкантами, художниками. Но все они обогащают себя новыми знаниями, умениями и навыками, которые, безусловно, пригодятся им в дальнейшей жизни. Точно так же у нас нет задачи подготовить сотни и тысячи космонавтов, однако каждому человеку необходимо осознать себя частицей космоса: мы все живем на одном космическом корабле под названием Земля. Мы уже работаем со многими школами и знаем, что они даже готовы создавать космические классы, но нормативная база не всегда позволяет это сделать. Им также необходима методическая, организационная, информационная поддержка. Мы готовы такую поддержку предоставить. Уже сейчас начали подготовку к достойному празднованию 65-летия исторического полета в космос Юрия Гагарина. Этот знаменательный день будет отмечаться совсем скоро - 12 апреля 2026 года.