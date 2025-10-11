В Казани двое молодых людей задержаны за сбыт наркотиков

В Казани перед судом предстанут двое молодых людей, обвиняемых в попытке сбыта наркотиков. По информации СУ СК России по Республике Татарстан, 17-летний и 19-летний жители столицы были задержаны в тот момент, когда они обустраивали так называемые «закладки» на улице Красная Позиция.

Как установило следствие, в июне текущего года обвиняемые получили через интернет координаты тайника, в котором находилось более 5,5 граммов запрещённого вещества. Их целью было изъять наркотики и разложить их в новых местах для последующей реализации.

Задержание произошло в результате совместно спланированных действий сотрудников СУ СКР по республике и регионального управления МВД. В ходе дальнейшего расследования молодые люди показали места десяти других тайников, где ими уже были размещены наркотические средства.

Уголовные дела в отношении обоих фигурантов переданы в суд для рассмотрения по существу.