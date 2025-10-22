В Казани готовится премьера спектакля о поэте Роберте Миннуллине

Татарский театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева представит зрителям новую постановку — спектакль «Гомер моңы» («Мелодия жизни»). Он посвящен жизни и творчеству известного татарского поэта и общественного деятеля Роберта Миннуллина. Подробности о предстоящей премьере создатели раскрыли на пресс-конференции в информагентстве «Татар-информ».

Эта постановка — часть большого творческого сезона. Как ранее сообщал директор ТЮЗа Ильнур Гайнеев, в этом сезоне театр готовит пять премьер, каждая из которых будет рассказывать о выдающейся личности. Одной из таких значимых фигур стал Роберт Миннуллин.

Идея создать спектакль принадлежит благотворительному фонду «Счастливые истории». На протяжении 15 лет фонд поддерживает юные таланты, и особая связь с поэтом возникла благодаря литературной премии для детей и подростков «Глаголица». Роберт Миннуллин поддержал этот проект с самого начала, став его председателем жюри и настоящей душой конкурса.

«Он работал с юными авторами на протяжении пяти лет и всегда говорил, что премия должна жить», — поделилась воспоминаниями директор фонда «Счастливые истории» Елена Исламова.

В благодарность за его вклад и поддержку с 2020 года в рамках премии вручается специальный приз имени Роберта Миннуллина. А теперь память о поэте воплотится в театральной постановке. Дочь поэта, Тансылу Сабирова, одобрила эту идею. В основу спектакля лягут воспоминания самого Миннуллина о его детстве.

Работа над постановкой велась непросто: фонд искал финансирование для проекта, и лишь в мае 2025 года удалось выиграть грант Российского фонда культуры. Это дало зеленый свет для полноценной работы. Пьесу для спектакля написал Булат Минкин, а режиссером-постановщиком выступил Эльдар Гатауллин.

Премьерный показ «Мелодии жизни» состоится 30 октября на сцене Татарского ТЮЗа. Для тех, кто не сможет попасть в театр в этот день, организаторы подготовили прямую онлайн-трансляцию, чтобы каждый имел возможность увидеть историю, посвященную великому поэту.