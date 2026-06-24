В Казани из-за выпускного перекроют улицы Сибгата Хакима и Бондаренко

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Город
24 июня 2026  23:44

В столице Татарстана с полуночи 24 июня до 12:00 26 июня вводятся временные ограничения движения в связи с проведением общегородского выпускного. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, частично перекроют улицы Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова) и Бондаренко (от Солдатской до Сибгата Хакима) в обоих направлениях.

Завтра, 25 июня, ограничения на этих участках начнут действовать с 09:00. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.

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Новости
В Казани из-за выпускного перекроют улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
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