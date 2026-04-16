В Казани летом пройдет чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО

С 26 июня по 1 июля 2026 года в международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» для участников специальной военной операции. Соревнования организованы по поручению Президента России Владимира Путина от 5 декабря 2024 года.

В Татарстане уже создают организационный комитет для подготовки и проведения мероприятия. Соответствующий проект распоряжения Кабинета Министров РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Чемпионат направлен на комплексную реабилитацию ветеранов СВО, получивших инвалидность. Участники смогут не только посоревноваться в профессиональном мастерстве, но и получить помощь в профориентации и освоении новых специальностей. Проект призван помочь ветеранам реализоваться в качестве предпринимателей, самозанятых или трудоустроиться на открытом рынке труда.

Соревнования пройдут по более чем 20 компетенциям. Ожидается, что общее количество участников составит не менее 800 человек.