В Казани молодого водителя Mercedes будут судить за опасный дрифт на Горьковском шоссе

Город
3 февраля 2026  18:59
Автор:
Владислав Косолапкин

В столице РТ сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 21-летнего водителя, устроившего опасное представление на одной из городских магистралей. Как сообщили в ГИБДД Татарстана, молодой человек на автомобиле Mercedes совершил дрифт на Горьковском шоссе ранним утром 30 января.

Полицейские обнаружили запись с правонарушениями в социальных сетях и быстро установили личность лихача. Выяснилось, что водитель не является собственником автомобиля и к тому же управлял им без действующего полиса ОСАГО. На него составили административные протоколы за опасное вождение и отсутствие страховки.

Однако дело может принять более серьезный оборот. В действиях молодого человека полицейские обнаружили признаки уголовного преступления — умышленного создания угрозы безопасности дорожного движения. В настоящее время он доставлен в районный отдел полиции, где с ним проводятся процессуальные действия. Расследование продолжается.

