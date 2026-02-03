В Казани водителя, повторно пойманного пьяным за рулем, приговорили к 300 часам работ и конфисковали

Кировский районный суд Казани вынес суровый приговор в отношении мужчины, повторно задержанного за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили права управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, суд постановил конфисковать его автомобиль. Приговор вступил в законную силу 29 января 2026 года.

Это уже не первое наказание для водителя. Еще в мае 2024 года Вахитовский районный суд Казани оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1,5 года за аналогичное правонарушение. Однако административное взыскание не остановило мужчину, и он вновь сел за руль в нетрезвом виде. Новое дело было рассмотрено Кировским судом 13 января 2026 года.