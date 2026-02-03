Жителя Татарстана осудили на 7 месяцев колонии за долг по алиментам в 395 тысяч рублей

Республика
3 февраля 2026  19:16
Автор:
Владислав Косолапкин

В Рыбно-Слободском районе Татарстана вынесен суровый приговор в отношении злостного неплательщика алиментов. Как сообщает прокуратура республики, 44-летнего мужчину признали виновным в неисполнении обязанностей по содержанию своего несовершеннолетнего ребенка и приговорили к 7 месяцам колонии-поселения.

Суд установил, что отец, уже ранее привлекавшийся к ответственности за подобные нарушения, на протяжении 10 месяцев не платил алименты своему 4-летнему ребенку. В итоге сумма образовавшейся задолженности достигла 395 тысяч рублей. Это были деньги, которые по закону должны были идти на питание, одежду и развитие малыша.

На заседании подсудимый признал свою вину. Ранее привлечение к административной ответственности не заставило мужчину исполнить свой родительский долг, поэтому суд назначил реальное уголовное наказание.

