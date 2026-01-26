В Казани монету номиналом 2 рубля 2003 года продают за 15 миллионов рублей

На одном из интернет-сайтов появилось необычное объявление от жителя Казани. Он предлагает купить у него монету достоинством 2 рубля 2003 года выпуска за 15 миллионов рублей.

Продавец отмечает, что данная монета действительно является редкой — её тираж составил всего 15 тысяч экземпляров. При этом он осознаёт, что её обычная рыночная стоимость колеблется в районе 30–40 тысяч рублей, однако настаивает на своей цене. В описании указано: «О рыночной цене в 30-40 тыc. я в курсе. По такой цене пусть лучше лежит. Жду покупателя».

Продавец уверяет, что монета подлинная, и готов предоставить её для независимой экспертизы, чтобы подтвердить оригинальность.