В Казани мошенники, взломав аккаунт подруги, обманули 18-летнюю студентку

Город
17 ноября 2025  19:30
Автор:
Владислав Косолапкин

В столице РТ зафиксирован новый случай мошенничества с использованием взломанных аккаунтов в мессенджерах, сообщает МВД по РТ. Жертвой аферистов стала 18-летняя девушка, которая перевела более 7 тысяч рублей, получив сообщение от, как она думала, своей подруги.

Как установили правоохранители, злоумышленники взломали аккаунт одной из ее знакомых и от ее имени разослали контактам сообщение с просьбой одолжить небольшую сумму денег с обещанием вернуть их в тот же день. Доверчивая девушка, не став перепроверять информацию, сразу перевела указанные деньги на прикрепленную к сообщению банковскую карту. Позже выяснилось, что ее подруга не отправляла никаких просьб — ее учетная запись была под контролем мошенников.

Управление МВД России по Казани предупреждает горожан о распространении данной схемы обмана. Полицейские настоятельно рекомендуют всегда лично перезванивать знакомому, который неожиданно просит денег в мессенджере, даже если сообщение пришло с его аккаунта. Также не следует переходить по подозрительным ссылкам, какими бы надежными они ни казались.

