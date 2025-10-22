В Казани можно найти 235 квартир стоимостью до 3 миллионов рублей

Согласно данным объявлений на одном из популярных сайтов недвижимости, в Казани в настоящее время продается 235 квартир по цене до 3 миллионов рублей. Этот показатель позволяет оценить доступность жилья в столице Татарстана по сравнению с другими крупными городами России.

Среди городов-миллионников лидером по количеству доступных предложений стал Волгоград, где в этой ценовой категории представлено 3 616 квартир. За ним следуют Краснодар (1 604 квартиры), Ростов-на-Дону (1 128 квартир) и Уфа (1 048 квартир).

Наименьшее количество бюджетных предложений среди мегаполисов зафиксировано в Санкт-Петербурге — всего 123 квартиры стоимостью до 3 миллионов рублей. В Нижнем Новгороде ситуация немного лучше — 183 квартиры в этой ценовой категории.