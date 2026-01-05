В Казани на пожаре из-за сигареты пострадал пожилой мужчина

5 января 2026  12:05
Владислав Косолапкин

В девятиэтажном жилом доме на улице Фатыха Амирхана, 45 произошло возгорание. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на девятом этаже.

По предварительной информации ГУ МЧС России по РТ, причиной пожара стала неосторожность при курении. В спальне хозяина загорелся матрас.

Площадь возгорания была небольшой — около 0,1 квадратного метра, и очевидцы успели ликвидировать его до приезда пожарных расчётов.

68-летний владелец квартиры получил термический ожог правой голени 1-2 степени. Мужчина отказался от госпитализации и остался дома.

