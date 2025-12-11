В Казани на уборку снега вышли 187 машин, вывезено 5 тонн снежной массы

news_top_970_100
Город
11 декабря 2025  10:37

В связи с интенсивными осадками и образованием гололедицы в ночь на 11 декабря в Казани была развернута масштабная операция по расчистке дорог, сообщает сайт мэрии. Для ликвидации последствий ночного снегопада городские службы задействовали 187 единиц спецтехники.

Ведомоство отчитывается о вывезенных 5 тоннах снежной массы. После механизированной уборки проезжие части были обработаны противогололедными материалами. Для этого использовано более 214 тонн специализированных реагентов и порядка 600 тонн песочно-соляной смеси.

Параллельно сотрудники коммунальных служб вручную расчищали лестничные спуски, пешеходные зоны и остановки общественного транспорта, для безопасного передвижения граждан. Отдельно отмечается, что работы по наведению порядка на улицах города продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, к началу зимнего сезона казанский муниципальный автопарк пополнился 577 единицами специализированной техники и 32 единицами навесного оборудования. Они включает в себя современные роторные снегоочистители и системы распределения противогололедных материалов.

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 14 по 21 декабря 2025
Гороскоп на неделю с 14 по 21 декабря 2025
В РТ рак кожи стал самым распространенным онкологическим диагнозом в 2024 году
В рамках нацпроекта в Татарстане ввели в эксплуатацию 16 обновленных мостов
В Казани с 12 декабря запрещен провоз электросамокатов в метро
От «Алисы» до «Оптимуса»: о чем рассказывает зрителям программа iNews
От «Алисы» до «Оптимуса»: о чем рассказывает зрителям программа iNews
На улице Тэцевской в Казани временно закроют движение в связи с ремонтом
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отключением газа и воды в казанских домах
Вейпинг: реальная угроза, замаскированная под модный тренд