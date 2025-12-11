В Казани на уборку снега вышли 187 машин, вывезено 5 тонн снежной массы

В связи с интенсивными осадками и образованием гололедицы в ночь на 11 декабря в Казани была развернута масштабная операция по расчистке дорог, сообщает сайт мэрии. Для ликвидации последствий ночного снегопада городские службы задействовали 187 единиц спецтехники.

Ведомоство отчитывается о вывезенных 5 тоннах снежной массы. После механизированной уборки проезжие части были обработаны противогололедными материалами. Для этого использовано более 214 тонн специализированных реагентов и порядка 600 тонн песочно-соляной смеси.

Параллельно сотрудники коммунальных служб вручную расчищали лестничные спуски, пешеходные зоны и остановки общественного транспорта, для безопасного передвижения граждан. Отдельно отмечается, что работы по наведению порядка на улицах города продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, к началу зимнего сезона казанский муниципальный автопарк пополнился 577 единицами специализированной техники и 32 единицами навесного оборудования. Они включает в себя современные роторные снегоочистители и системы распределения противогололедных материалов.