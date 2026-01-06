В Казани за сутки вывезли 23,1 тысячи тонн снега

В столице Татарстана продолжаются работы по очистке улиц от последствий снегопадов. За минувшие сутки с городских дорог и магистралей было вывезено более 23 тысяч тонн снежной массы, сообщили в городских службах.

В ночную и утреннюю смены на улично-дорожной сети работали 944 единицы спецтехники и свыше 600 дорожных рабочих. Для обеспечения безопасности движения коммунальщики применили около 690 тонн противогололедных средств — как реагенты, так и песко-соляную смесь.

Днем работы не прекращаются: на расчистку и обработку проезжей части сегодня вышли 520 машин и более 520 сотрудников дорожных служб. Основное внимание уделяется магистралям, маршрутам общественного транспорта и опасным участкам.

Всего с начала зимы на снегоплавильные пункты Казани уже отправлено почти 179 тысяч тонн снега. За этот период в городе использовали порядка 25,5 тысячи тонн противогололедных материалов.