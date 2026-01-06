«Авангард» нанес «Ак Барсу» второе поражение в сезоне

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» потерпел домашнее поражение от «Авангарда» в очередной встрече регулярки КХЛ, 1:2. Все шайбы в матче были заброшены в третьем периоде: на 43-й секунде третьей двадцатиминутки Майкл Маклауд открыл счет, на что «Ак Барс» ответил голом Владимира Алистрова. На 46-й минуте Дамир Шарипзянов вновь вывел омичей вперед.

Победа позволила «Авангарду» обогнать «Ак Барс» в турнирной таблице «Востока» и подняться на вторую строчку. Омичи второй раз в трех встречах за сезон обыграли «барсов». Следующий матч казанская команда проведет уже 8 января на домашнем льду против «Барыса».