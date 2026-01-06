В Татарстане с нового года фиксируется спад заболеваемости гриппом и ОРВИ

В республике с началом января отмечается снижение числа заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, опубликовав данные в официальных соцсетях.

По информации ведомства, за первую неделю года в регионе зарегистрировано 17 040 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 37% меньше, чем в конце декабря. Показатель остается в пределах эпидемического порога, а положительная динамика прослеживается во всех возрастных категориях.

Основную долю в структуре заболеваемости по-прежнему занимает грипп — на него приходится около 78% случаев. Среди выявленных штаммов доминирует вирус гриппа А(H3N2). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости оказался ниже почти на 19%.

В Роспотребнадзоре также отметили, что ситуация с COVID-19 остается стабильной и не демонстрирует роста по сравнению с предыдущей неделей.