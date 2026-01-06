Традиции и приметы волшебного Рождества

В ночь с 6 на 7 января в храмах проходят торжественные богослужения. Праздничная литургия начинается поздним вечером и длится несколько часов.

В рождественские дни по народным традициям проходят колядки. Молодежь и дети наряжаются, ходят по домам, поют колядки — обрядовые песни с пожеланиями добра и богатства. За это их одаривают угощениями или монетами.

С 7 по 19 января – от Рождества до Крещения - Святки. Этот период считается по-настоящему волшебным. Это время чудес, посиделок и добрых дел. Православные навещали больных, одиноких стариков и помогали семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Рождество отмечать принято в семейном кругу, когда за большим столом собираются родные и близкие люди.

По традиции на праздничном рождественском столе должно ставиться 12 постных блюд. Почему 12? Потому что именно 12 апостолов присутствовали на Тайной Вечере.

На праздничный ужин готовят пироги с капустой и картошкой, жареную рыбу, овощные салаты, грибы и соленья. А два главных блюда — сочиво и узвар (компот из сухофруктов).

Сочиво – пшеничная каша, заправленная сахаром или медом с добавлением изюма, сухофруктов, орехов, яблок.

В деревнях пекли «козули» — печенья-пряники из постного теста в виде домашних животных. Их делали всей семьей в вечер сочельника, фигурки из теста в сочельник выносили на мороз, а утром в Рождество отправляли в печь.

Сам ужин начинается только после появления на небе первой звезды, означающей Рождение Иисуса Христа.

Неизменный атрибут Рождественского праздника – зажженная свеча. Это символ Света, Доброты, знак того, что в этом доме ждут Христа.

В Рождественские дни детей одаривают конфетами, разными сладостями, игрушками. Эта традиция восходит к дарам волхвов.

Чего нельзя делать в Рождественские праздники

В эти светлые дни нельзя гадать, обращаться к прорицателям, магам, экстрасенсам.

А еще нельзя жадничать. Быть скупым на Рождество - не просто стыдно, грех. Вспомните народную мудрость: «Дающий бедному дает взаймы Господу», «Давайте, и воздастся вам, какою мерою мерите, такою же отмерится». Кстати, эти народные присказки родом прямо из Евангелия.

Нельзя в эти дни грустить, конфликтовать. Нежелательно также посещать в светлый праздник кладбища и заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости, так как Рождество и другие большие церковные торжества считаются днями отдыха.

Приметы на Рождество Христово в 2026 году

Если в Рождество крепкий мороз и яркое солнце — к жаркому лету.

На Рождество: иней на деревьях сулит хороший урожай хлеба, а метель — раннюю весну и обилие меда.

Метель на Рождество означает, что весна будет ранней.

Столкнуться в Рождество с мышью — к безденежью. А финансы принесут поставленные на праздничный стол свечи.

Увидеть в этот день большую собаку — к удаче.

Если 7 января в дом первой войдет женщина, это к сплетням и неудачам, мужчина — к благополучию, старик или старушка — к долгой жизни.