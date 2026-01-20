В Казани начали проводить рейды по выявлению собак без обязательного чипа

Ветеринарная служба Татарстана запустила регулярные проверки соблюдения правил содержания домашних животных. Сегодня первый рейд прошёл в Горкинско-Ометьевском лесу Казани: специалисты проверяли наличие у собак обязательного чипа.

Начальник ветеринарного надзора Денис Аксаков напомнил, что с 1 января 2025 года все собаки в республике старше трёх месяцев подлежат обязательной регистрации в системе «Хорриот». Новых питомцев нужно чипировать в течение месяца после приобретения.

Чип размером с рисовое зёрнышко вводится под кожу в области холки. Процедура безопасна и безболезненна для животного, а его установка вместе с чипом обойдётся примерно в 300-350 рублей.

Главная цель идентификации — помощь в поиске хозяев потерявшихся питомцев и сокращение числа бездомных собак. В случае отсутствия чипа владельцу в первый раз вынесут предупреждение, а при повторном нарушении — штраф от 2 до 5 тысяч рублей.