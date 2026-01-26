В Казани начнут восстанавливать дом на проспекте Камалеева, поврежденный в результате атаки БПЛА

news_top_970_100
Город
26 января 2026  12:51
Автор:
Владислав Косолапкин

В 2026 году в Казани планируется провести сложные ремонтно-восстановительные работы в жилом доме №1 по проспекту Альберта Камалеева. Здание было повреждено в результате атаки беспилотников 21 декабря 2024 года.

Начальник управления капитального строительства Марат Саймгулин сообщил, что на восстановление фасада уже заключён контракт стоимостью 495 миллионов рублей. Работы будут выполнены в рамках сотрудничества с Министерством строительства РТ.

Особенностью проекта является высокая сложность: фасад представляет собой внешнюю стену жилых квартир. Его демонтаж и замена будут проводиться без отселения жильцов, с обязательным сохранением всего их имущества внутри помещений. Это требует специальных технологий и повышенных мер безопасности.

Проектная документация уже прошла необходимое техническое обследование и государственную экспертизу, что позволяет приступить к подготовке и началу работ в установленные сроки.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ запустили дополнительные электрички по маршрутам Арск - Васильево и Кукмор - Казань
Госавтоинспекция РТ предупредила о возможных ограничениях на дорогах из-за снегопада
В Казани начнут восстанавливать дом на проспекте Камалеева, поврежденный в результате атаки БПЛА
В Татарстане старые лифты массово заменят до 2030 года
Служба без перевода: контрактникам в войсках БПЛА гарантируют стабильность
В Татарстане 80 пар получили гранты на организацию свадьбы в национальном стиле
В январе 2026 на сетях водоснабжения Казани произошло более 60 аварий
В Казани монету номиналом 2 рубля 2003 года продают за 15 миллионов рублей