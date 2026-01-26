В Казани начнут восстанавливать дом на проспекте Камалеева, поврежденный в результате атаки БПЛА

В 2026 году в Казани планируется провести сложные ремонтно-восстановительные работы в жилом доме №1 по проспекту Альберта Камалеева. Здание было повреждено в результате атаки беспилотников 21 декабря 2024 года.

Начальник управления капитального строительства Марат Саймгулин сообщил, что на восстановление фасада уже заключён контракт стоимостью 495 миллионов рублей. Работы будут выполнены в рамках сотрудничества с Министерством строительства РТ.

Особенностью проекта является высокая сложность: фасад представляет собой внешнюю стену жилых квартир. Его демонтаж и замена будут проводиться без отселения жильцов, с обязательным сохранением всего их имущества внутри помещений. Это требует специальных технологий и повышенных мер безопасности.

Проектная документация уже прошла необходимое техническое обследование и государственную экспертизу, что позволяет приступить к подготовке и началу работ в установленные сроки.