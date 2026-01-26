В январе 2026 на сетях водоснабжения Казани произошло более 60 аварий

За первые три недели января в Казани на сетях водоснабжения зафиксировано 61 аварийное повреждение, сообщил директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков. Он отметил, что этот показатель соответствует средним значениям прошлых лет.

По его словам, половину аварий удалось устранить без прекращения подачи воды населению. В случаях, когда отключение было необходимо, сроки восстановления не превышали нормативных требований.

Одним из самых крупных инцидентов стал прорыв на улице Четаева, произошедший 8 января на участке водопровода 1990 года. Работы осложнились из-за автомобилей, припаркованных над местом аварии, что задержало ремонт до 11 января.

Ещё одна серьёзная авария случилась 19 января на проспекте Победы, где произошёл прорыв трубы 1976 года постройки. На 12 часов было прекращено водоснабжение восьми многоквартирных домов и двух административных зданий.

При этом не все повреждения связаны с износом труб. На сетях водоотведения в этом году произошло шесть аварий — на четыре меньше, чем за аналогичный период прошлого года.