В Казани насчитывается более 2,5 тысяч бездомных

На заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Татарстане обсудили проблемы защиты прав лиц без определенного места жительства. В мероприятии принял участие министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Согласно данным организации «Приют Человека», только в Казани насчитывается от 2,5 до 2,7 тысячи бездомных, около 80% из которых – мужчины. Сигналы о нуждающихся поступают через различные каналы, включая систему «ГЛОНАСС+112», по каждому случаю ведется работа с профильными ведомствами.

Особое внимание уделили деятельности «рабочих домов». В этом году прокуратура и МВД уже провели проверки таких учреждений. Участники заседания emphasized необходимость обеспечения прозрачности их работы, совершенствования правового регулирования и усиления контроля.

Эксперты сошлись во мнении, что для эффективной защиты прав бездомных требуется комплексный подход и межведомственное взаимодействие.