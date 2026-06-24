В Казани обновят автобусы с акцентом на кондиционеры

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Город
24 июня 2026  11:57

Доля автобусов, соответствующих нормативам, в Казани пока не достигает 85%, поэтому город продолжит обновлять парк общественного транспорта. Власти намерены закупать новые машины, оборудованные системами кондиционирования. Как отметил министр транспорта РТ Фарит Ханифов, автобусы старше 10 лет уже не отвечают современным требованиям, в том числе из-за отсутствия климатических систем.

Ежегодно перевозчики приобретают 150–160 новых автобусов, при этом весь свежий подвижной состав уже оснащается кондиционерами. В 2026 году Казань направила дополнительные заявки на закупку еще 100–150 единиц, сейчас ведутся переговоры. Решение связано в том числе с жалобами горожан на духоту и неработающие системы охлаждения в транспорте в период жары.

По данным транспортного комитета, кондиционерами сегодня оснащены лишь 157 из 613 автобусов — это машины, закупленные в 2024–2025 годах. Ханифов подчеркнул, что повышение доли комфортабельного транспорта остается в приоритете, а новые автобусы будут закупаться уже с кондиционерами. Обновление парка позволит приблизиться к нормативному состоянию и повысить качество перевозок.

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