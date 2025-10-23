В Казани обсудили, как рассказывать о патриотизме в национальных СМИ

23 октября 2025  16:38
Автор:
Владислав Косолапкин

Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия» продолжает привлекать все больше участников из разных регионов страны. В этом году на конкурс поступило 1249 работ из 55 субъектов РФ. Об этом на пресс-подходе сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«С каждым годом работ становится больше и больше», – отметил Салимгараев, подчеркнув растущий интерес журналистского сообщества к конкурсу.

В рамках мероприятия прошла панельная дискуссия «Герои в своем Отечестве. Специфика освещения патриотической тематики в национальных СМИ», приуроченная к Году Защитника Отечества. Участники обсудили особенности работы национальных СМИ и образы современных героев.

«Героев искать не надо – они все находятся среди нас. Просто взглянув по сторонам, можно найти людей, которые помогают фронту или уже вернулись оттуда», – поделился Салимгараев.

В дискуссии приняли участие политический обозреватель ВГТРК Александр Христенко, военный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян, редактор газеты «Огни» из Алчевска Юлия Черепнина и другие медиаэксперты.

Торжественная церемония награждения победителей XVI Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» состоится сегодня в Казани. Лучшие работы будут отмечены за вклад в освещение национального многообразия и межкультурного диалога в России.

