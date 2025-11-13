В Казани определены границы будущего сквера Учителя

13 ноября 2025  12:58

Исполнительный комитет Казани утвердил границы территории для создания нового сквера Учителя в Вахитовском районе. Общественная зона площадью 10,7 тысячи квадратных метров расположится на улице Подлужной.

Согласно подписанному документу, проектирование территории должно быть завершено до октября 2026 года. Финансирование работ осуществляется за счет федерального бюджета. В границы будущего сквера вошли восемь земельных участков, имеющих кадастровую регистрацию.

Параллельно с техническим проектированием продолжается разработка художественной концепции общественного пространства. По информации Министерства образования и науки Татарстана, центральным элементом сквера станет скульптурная композиция, изображающая учителя с учеником.

