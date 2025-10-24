В Казани осудили водителя, сбившего пенсионерку на кладбище

24 октября 2025  17:15

Суд вынес приговор 33-летнему жителю Актанышского района, признанному виновным в смертельном наезде на 89-летнюю женщину. Трагедия произошла в сентябре 2024 года на территории кладбища «Арское» в Казани.

По данным прокуратуры Татарстана, водитель двигался задним ходом и не заметил пожилую женщину, совершив на нее наезд. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, но скончалась от полученных травм.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с дополнительным запретом на управление транспортными средствами в течение двух лет.

