В Казани откроют памятник выдающемуся математику Николаю Четаеву

17 июня у здания Казанского авиационного института состоится торжественное открытие памятника Николаю Четаеву — выдающемуся советскому математику и механику, пишет «Татар-информ». Мероприятие пройдет в рамках XII Международной научной Четаевской конференции при участии государственного советника Татарстана Рифката Минниханова.

Николай Четаев (1902-1959 гг.) внес значительный вклад в развитие отечественной науки. Будучи членом-корреспондентом Академии наук СССР и лауреатом Ленинской премии, он стоял у истоков создания Казанского авиационного института в 1932 году и основал кафедру аэродинамики в Казанском университете.

Научный форум, посвященный наследию ученого, соберет с 16 по 20 июня около 300 участников из России и зарубежных стран. В рамках конференции также будет объявлен лауреат премии имени Лобачевского, которая вручается раз в два года за выдающиеся достижения в области математики.

Как отметил профессор КНИТУ-КАИ Геннадий Дегтярев, установка памятника призвана увековечить память о выдающемся ученом, чьи работы заложили основы современных направлений в механике и математике. Монумент появится на улице Фатыха Амирхана, рядом с альма-матер многих поколений авиастроителей.