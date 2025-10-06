В Казани открылась интерактивная выставка к 40-летию школьной информатики

С 6 октября в Детском ИТ-парке Казани работает уникальная выставка «Информатика во всём». Она посвящена 40-летнему юбилею с того момента, как информатика стала обязательным школьным предметом. Проект создан при поддержке министерств цифрового развития и образования Татарстана.

Выставка предлагает гостям совершить увлекательное путешествие во времени. Она разделена на две основные зоны. Первая — «Путешествие в прошлое: Компьютерный класс 1985» — полностью воссоздает атмосферу советской школы времен появления информатики. Здесь можно увидеть легендарные компьютеры того времени: «Электроника БК0010», «Микроша» и другие раритетные машины, а также полистать старые учебники.

Вторая зона, «Информатика во всём: Профессии будущего», показывает, как далеко шагнули технологии. Посетители узнают, что IT-навыки сегодня нужны не только программистам, но и самым разным специалистам — от AI-тренеров и дата-журналистов до промышленных дизайнеров.

«Главная цель нашей экспозиции — сделать информатику по-настоящему осязаемой и увлекательной, — отмечает Вадим Жуков, директор по региональному развитию Яндекс Учебника. — Проект позволит школьникам увидеть реальное применение знаний, а учителям — наглядно продемонстрировать эволюцию и значимость предмета».

Министр цифрового развития РТ Илья Начвин подчеркивает: «Сейчас цифровые навыки нужны каждому, а информатика давно вышла за рамки школьного предмета. Мы в первую очередь вовлекаем молодежь, показываем реальное применение знаний и формируем в Республике конкурентоспособное технологичное будущее».

Особенность выставки — интерактивный формат. Посетителей сопровождает специальный персонаж-проводник.

Вместе с ним гости участвуют в квесте, общаются с экспертами из разных профессиональных сфер и в завершение получают памятный сувенир.

Выставка будет работать до 26 октября. Вход на нее свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте. Экскурсионные группы будут вести представители Яндекс Учебника, помогая и детям, и взрослым погрузиться в увлекательный мир информационных технологий.