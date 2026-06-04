В Казани открылась регистрация на международный форум потребительской кооперации

С 8 по 10 июля столица Татарстана примет Международный форум потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли». На официальном сайте началась регистрация участников и аккредитация представителей СМИ. Организаторами выступают Центросоюз России, Правительство РТ, Татпотребсоюз и Российский университет кооперации. Мероприятие приурочено к 195-летию российской потребкооперации и 110-летию Татпотребсоюза. Ожидается прибытие делегатов со всего мира, включая президента Международного кооперативного альянса.

В центре деловой программы — привлечение молодых кадров, цифровизация и международное сотрудничество. Ключевые события: заседание Молодежного комитета ICA, стратегическая сессия проекта «КООП ОКОЛО» (1,8 тыс. магазинов в 24 регионах), конкурс студенческих стартапов с призовым фондом 1 млн рублей, а также обсуждение «Кооперативного маркетплейса» и проектов БРИКС+. Пленарное заседание с участием руководства Центросоюза, Раиса РТ и представителей X5 Group и Сбера состоится 8 июля. Для гостей также организуют праздничный концерт, выставку продукции и экскурсии по Казани.