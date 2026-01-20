В Казани открыли мемориальную доску в честь актрисы театра им. Г.Камала Рашиды Зиганшиной

Мероприятие было приурочено ко Дню артиста и 150-летию Союза театральных деятелей РФ (ВТО). День артиста - новый профессиональный праздник для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.

Скульптор Винера Абдуллина - автор мемориальной доски в честь Рашиды Зиганшиной

- В этом году День артиста отмечается впервые. Спасибо вам за эмоции, за те чувства, которые зритель получает благодаря вам. Искренне хочу поблагодарить Союз театральных деятелей Татарстана за инициативу и за установку этой замечательной мемориальной доски. Спасибо скульптору из Санкт-Петербурга Винере Абдуллиной. Мы видим, что в эту работу действительно вложена душа, - поздравил всех собравшихся заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

- Неслучайно память о Рашиде Зиганшиной увековечена на фасаде Дома актера. Дом актера носит имя Марселя Салимжанова, и именно Рашида Абдуллазяновна в 1966 году привела в Камаловский театр молодого режиссера Марселя Салимжанова. И именно она долгие годы была его ангелом-хранителем, - рассказал главный режиссер театра Г.Камала, председатель Союза театральных деятелей РТ Фарид Бикчантаев.

- Мама никогда никого и ничего не боялась. Ей как-то сказали, что я, ее сын, играю в карты на деньги. Она выбежала во двор с ремнем, разогнала всю компанию (а там ведь были и уголовники), а меня увела домой, - поделился воспоминаниями сын Рашиды Зиганшиной Рафаил Ишмуратов. - Она пo жизни была очень смелой. Когда театр стал терять свои позиции, она не побоялась взять ответственность на себя и согласилась стать его директором. 11 лет поднимала театр. Мама была не только смелым, принципиальным, но и очень добрым человеком. Она всегда заботилась о других, помогала чем могла актерам, работникам театра. Я всегда гордился и горжусь, что я сын Рашиды Зиганшиной.

Сын актрисы Рафаил Ишмуратов рассказал, что мама была не только смелым, но и добрым человеком

- Спасибо за доверие, которое мне оказали Союз театральных деятелей Татарстана и родственники Рашиды Зиганшиной. Я не была с ней знакома, мне прислали ее фотографии, материалы о ней. Она мне очень понравилась. По фотографиям видно, что это очень красивая, мягкая женщина, но в то же время в ней чувствуется твердый характер, - рассказала автор мемориальной доски, скульптор Винера Абдуллина. - Пришлось работать быстро. Работала и в новогодние праздники, чтобы успеть в срок. Когда мне привезли бронзовый барельеф на доработку, я увидела, что взгляд у актрисы какой-то сердитый, настороженный. Стала прорабатывать глаза, чтобы сделать взгляд мягче, и вдруг заметила, что она смотрит на меня довольная. Думаю, значит, ей понравилось. Я порадовалась - значит, нам удалось с Рашидой Зиганшиной найти общий язык, подружиться…

Справка «КВ»

Рашида Абдуллазяновна Зиганшина родилась 17 октября 1917 года в Казани. В 1936 году окончила Татарский техникум искусств. С 1936 года до конца жизни играла в Татарском государственном академическом театре им. Г.Камала. За более чем 65 лет работы в театре сыграла более 120 ролей. В 1964 - 1975 годах работала директором театра. В 1971 - 1988 годах руководила Татарским отделением Всероссийского театрального общества. В 1991 году создала актерскую группу «Инсаният» («Милосердие»), в которую вошли артисты-ветераны сцены.