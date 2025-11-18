В Казани открыли новый центр для пациентов с заболеванием почек

В столице Татарстана начал работать новый медицинский центр, где будут проводить жизненно важные процедуры гемодиализа — очищения крови для пациентов с тяжелыми заболеваниями почек. Он создан в рамках государственно-частного партнерства.

Центр оснащен современным оборудованием, в том числе аппаратами «искусственная почка». Одновременно здесь могут проходить лечение до 15 человек, а всего центр сможет помогать примерно 200 пациентам. Это позволит разгрузить другие диализные учреждения города.

Процедуры для пациентов проводятся бесплатно, по полису ОМС. Первые пациенты уже начали получать помощь в новом центре.