В Казани открылись международные Пастернаковские чтения

В Академии наук Татарстана сегодня стартовали Третьи Пастернаковские чтения — международная научная конференция, посвященная творчеству знаменитого русского писателя, поэта и нобелевского лауреата Бориса Пастернака. Участие в форуме принимают исследователи из разных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Китая.

В своем видеообращении к участникам президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов анонсировал важные инициативы: «Разрабатывается проект учреждения Международной премии имени Бориса Пастернака. Еще одной перспективной инициативой станет создание в Чистополе музея романа "Доктор Живаго"». Эти проекты позволят повысить культурный статус Чистополя и укрепят международный престиж Татарстана.

Конференция приурочена к трем значимым датам: 135-летию со дня рождения Пастернака, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию первого в России мемориального музея писателя в Чистополе. Именно в этот город Пастернак был эвакуирован во время войны.

Почетный гость форума Виктор Демидов передал приветствие от полномочного представителя президента РФ в ПФО: «Борис Пастернак пронес теплое, сердечное отношение к ТАССР, к Чистополю — благодаря гостеприимству жителей города».

В рамках чтений открылась выставка работ заслуженного деятеля искусств Татарстана Радика Мингазова «Чистопольские мотивы судьбы и творчества Пастернака» и представлена новая книга-альбом о мемориальном музее писателя. Как сообщил исследователь Наиль Валеев, в следующем году выйдет переиздание его книги об эвакуированных в Чистополь писателях с дополнением 40 новых имен.