В Казани открывается выставка, показывающая город с неожиданной стороны

Город
28 августа 2025  10:26
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня, 28 августа, в Национальной библиотеке Татарстана откроется уникальная фотовыставка «Казань Черно-белая» местного архитектора и фотохудожника Алексея Серпова. Это многолетняя хроника города, на которой автор показывает его скрытую красоту и повседневную жизнь далеко от привычных туристических троп.

Гостям выставки предложат взглянуть на Казань через объектив Серпова. Зрители увидят не парадные площади, а уютные дворики и закоулки старого города, понаблюдают за жизнью горожан через стекло автобусной остановки и оценят, как смешалась в архитектуре города разная эпоха — от дореволюционной до современной. Выставка откроется в 17 часов.

После официального открытия гостей ждет специальный показ: фильм «История Казани и Волги через объективы первых фотокамер в XIX веке». Из него можно будет узнать о самых первых фотографах, которые снимали город и его окрестности, от краеведа Валерия Грязнова.

Для справки:
Автор выставки Алексей Серпов — родился в Казани, состоит в Союзе фотохудожников России и в 2022 году получил стипендию Министерства культуры как выдающийся деятель культуры.
