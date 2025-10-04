УНИКС второй раз в сезоне преодолел отметку в 100 очков за матч

4 октября 2025  22:30
Игорь Вагнер

УНИКС одержал вторую победу на старте регулярки Единой лиги ВТБ, второй раз подряд казанский клуб преодолел отметку в 100 очков за матч. На сей раз в гостях пал «Зенит», 77:104 (18:20, 27:25, 21:29, 11:30). Решающий задел казанцы создали в заключительной четверти, завершив её с перевесом в 19 очков.

Маркус Бингэм и Си Джей Брайс набрали по 22 очка, став самыми результативными игроками встречи. У центрового в активе восемь подборов, в том числе шесть в защите, а у защитника семь подборов при трёх результативных передачах. Брайс и Пэрис Ли показали 50% эффективность бросков из-за дуги, реализовав по четыре попытки.

