«Рубин» вплотную приблизился к тройке лидеров РПЛ

4 октября 2025  22:11
Эдгар Витковский

«Рубин» одержал домашнюю победу в «волжском дерби» над «Крыльями Советов» со счётом 2:0. На 19-й минуте Андерсон Арройо забил дебютный мяч в РПЛ – защитник воспользовался небрежным пасом игрока «Крыльев» вратарю, ушёл от двух защитников, обыграл голкипера и поразил пустые ворота. Во втором тайме «Рубин» организовал неплохую контратаку, итогом которой стал точный удар низом Велдина Ходжи. Казанцы поднялись на шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. От идущего на третьем месте «Зенита» команду Рашида Рахимова отделяют два очка. «Крылья Советов» продлили свою серию поражений до трёх игр и опустились на 10-е место.

